Palma di Montechiaro, il sindaco Castellino aderisce a Fratelli d’Italia 

“Benvenuto in Fratelli d’Italia a Stefano Castellino. Il mio cordiale benvenuto nella comunità politica di Fratelli d’Italia al sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino che oggi nel corso di una conferenza stampa al fianco del nostro Coordinatore Giampiero Cannella ha formalizzato questo passaggio. Sono sicura che il suo ingresso nel partito produrrà un valore aggiunto e rafforzerà la sua azione politica sul territorio che amministra. A Stefano Castellino rinnovo i miei auguri di buon lavoro e la vicinanza mia e di Fratelli d’Italia.” Lo dice in una nota la deputata regionale Giusi Savarino.

“Per me si tratta di un ritorno a casa vista la mia militanza in Alleanza Nazionale in passato”. Lo ha detto il sindaco Castellino nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Coordinatore della Sicilia occidentale del partito di Giorgia Meloni, Gianpiero Cannella.