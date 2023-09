Partito Democratico, Totò Puleo eletto segretario del circolo di Casteltermini

Si è svolto a Casteltermini il congresso straordinario del circolo del Partito Democratico alla presenza del deputato nazionale On. Giovanna Iacono, del segretario Provinciale, Simone Di Paola, e del garante Linda Grasso Federico. Per acclamazione Totò Puleo è stato nominato segretario cittadino del partito insieme alla segreteria composta da Luciano Fontanella, Carmelo Agnello, Francesco Romeo e Marco Vancardo nel ruolo di vice segretario.

“Siamo davvero fieri e soddisfatti del lavoro svolto e del gruppo dirigente che si appresta a guidare il partito, ma soprattutto riempie il cuore d’orgoglio il consenso di così tanti concittadini castelterminesi che, a viso aperto, hanno deciso di condividere questo ambizioso percorso, divenendo il vero motivo per cui impegnarsi attivamente,”dichiara il neo segretario Puleo. Saremo un’opposizione attenta, loquace e propositiva, in netta antitesi a livello politico rispetto all’attuale sindaco per la sua inadeguatezza al ruolo ed alle destre. Nonostante il partito non sia rappresentato fisicamente ne in giunta, ne all’interno del consiglio comunale, faremo comunque sentire la nostra voce di donne e uomini liberi evidenziando con solerzia le criticità e le mancanze amministrative e, nel contempo, trovando modalità nuove ed efficaci per dare risposte concrete al visibile malcontento della cittadinanza”, ha concluso il neo segretario della sezione Pd di Casteltermini.

Durante la giornata è stato anche composto il nuovo direttivo composto da: Totò Puleo, Filippo Varsalona, Giuseppe Barba, Michele Lo Buglio, Gero Tortorici, Mario Mallia, Sabina Schifanella, Onofrio Calderone, Daniel Lo Guasto, Pippo Puleo, Ruben Gozzi, Giovanni Costanza, Rossella De Marco, Michele Rondelli, Massimo Martorana, Carmelo Termini, Federica Romeo, Roberta Florio, Maria Termini, Alex Varsalona, e dal direttivo stesso formalizzata seduta stante la scelta di Mario Mallia per la carica di Presidente.