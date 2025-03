Pesca, Catanzaro e Lupo: “Istituzioni affrontino crisi marinerie siciliane”

“La crisi delle marinerie siciliane richiede l’impegno immediato di tutte le istituzioni: dai ristori per il caro gasolio a quelli necessari per fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti climatici, dai calendari per il fermo biologico alla sostenibilità ecologica e sociale di tratti di mare preclusi alla pesca, sono tanti i punti sui quali, in particolare, il governo regionale può e deve lavorare per portarli all’attenzione del governo nazionale e delle istituzioni europee”. Lo dicono il capogruppo Pd all’Ars Michele Catanzaro e l’europarlamentare Dem Giuseppe Lupo, componente della commissione Pesca a Bruxelles.

“Chiederemo di incontrare la prossima settimana il Commissario europeo per la Pesca Cōstas Kadīs, per rappresentare le difficoltà del settore delle imprese della pesca in Sicilia, che necessitano di risposte urgenti. La pesca – proseguono gli esponenti Dem – è una risorsa fondamentale per l’economia europea ed in particolare delle aree costiere e delle nostre isole”.

“Ogni marineria siciliana ha le sue caratteristiche ed esigenze specifiche. Nei prossimi giorni – concludono Catanzaro e Lupo – siamo disponibili ad incontrare i rappresentanti della marineria di Sciacca per valutare le risposte adeguate ad una crisi che va avanti ormai da troppo tempo”.