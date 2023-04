Politica, morto il senatore Sebastiano Burgaretta

“Come amico di sempre mi associo al dolore della famiglia e per conto della DC esprimo sentite condoglianze per la morte del senatore Sebastiano Burgaretta, espressione piena dei principi democratici. È stato uno dei protagonisti più importanti della Democrazia Cristiana, in Sicilia e in Italia, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle Istituzioni prima come deputato e assessore regionale, poi come senatore della Repubblica. Un grande uomo e un grande politico che ha scritto un pagina importante e genuina della storia politica siciliana e della Democrazia Cristiana, operando sempre con passione, lealtà e coerenza”. Lo dice il commissario regionale della DC, Totò Cuffaro.