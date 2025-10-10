Porto Empedocle, l’opposizione all’attacco dell’amministrazione Martello

I consiglieri comunali di opposizione al Comune di Porto Empedocle – S alvatore Ersini, Gerlando Di Francesco, Antonino Traina e Melania Nuara, lo avevano detto chiaramente nel corso del precedente Consiglio comunale: il Comune di Porto Empedocle è in gravi difficoltà economiche e finanziarie. Le casse comunali sono ormai al limite, e nonostante le continue rassicurazioni del sindaco Martello, la realtà è ben diversa da quella che viene raccontata ai cittadini. Oggi i fatti parlano da soli.

Ed oggi ribadiscono il concetto con un comunicato stampa che spiega: “Come avevamo previsto, stanno saltando i primi servizi essenziali, a cominciare dal servizio Asacom, indispensabile per garantire il diritto all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Un segnale chiaro e allarmante di una macchina amministrativa che non regge più. È evidente a tutti che la crisi in atto non è frutto del caso, ma dell’incapacità politica e amministrativa del sindaco Martello e della sua Giunta, che hanno dimostrato di non saper gestire né programmare. Anziché affrontare i problemi con trasparenza e responsabilità, si è preferito continuare a minimizzare, nascondendo ai cittadini la reale situazione finanziaria del Comune”.

“Secondo noi – continuano i consiglieri – Porto Empedocle è ormai prossimo al dissesto finanziario. E se ciò dovesse accadere, la responsabilità sarà interamente di questa amministrazione, che ha sprecato tempo e risorse, lasciando che la città sprofondasse in una crisi annunciata. Un esempio lampante della loro inefficienza riguarda anche il campo sportivo comunale. Grazie all’amministrazione precedente, il campo era stato completamente rifatto con erba sintetica, restituendo alla città un impianto moderno e sicuro. Oggi, però, per poter ottenere l’omologazione e permettere alla squadra di casa, l’Empedoclina, di giocare regolarmente le proprie partite a Porto Empedocle, sarebbero bastati pochi fondi. Eppure, l’amministrazione Martello non ha mosso un dito. Ancora una volta si è preferito dire che “non ci sono soldi”, dimostrando disinteresse totale verso lo sport, lo svago, i tifosi e la squadra della città. Il risultato? L’Empedoclina è costretta a giocare fuori casa, sostenendo costi aggiuntivi per l’affitto di un campo esterno, mentre il nostro impianto rimane inutilizzato”.

La nota si conclude laconicamente: “Il sindaco Martello continui pure a ripetere che “va tutto bene”: i fatti, invece, dicono l’esatto contrario. Come opposizione continueremo a denunciare senza sosta questa gestione fallimentare e a batterci perché la verità venga detta ai cittadini, che meritano rispetto, chiarezza e una guida capace di affrontare la realtà e non di nasconderla”.