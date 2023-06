Province, Catanzaro: “governo Schifani faccia chiarezza su riforma”

“La scomparsa di Silvio Berlusconi ha determinato una nuova sosta dell’attività dell’Ars, ma ci sono scadenze che si avvicinano ed il governo Schifani ha il dovere di chiarire la propria posizione in merito ad alcuni temi che non possono più restare nel limbo. Ci riferiamo in particolare all’iter del disegno di legge sulla riforma delle Province ed alla manovra correttiva che non è ancora chiaro se e quando verrà discussa dal Parlamento regionale”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars. “All’inizio della legislatura il gruppo del Partito Democratico all’Ars ha presentato un disegno di legge sulle ex Province che prevede il ripristino dell’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali e delle città metropolitane – aggiunge Catanzaro – siamo pronti a sostenere speditamente questo percorso poiché gli enti di area vasta vivono ormai da troppi anni una condizione di incertezza, tra proroghe ed annunci non realizzati”. “Giovedì 15 giugno scade in commissione Affari istituzionali – aggiunge – il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge che prevede il ritorno all’elezione diretta e siccome questa riforma è stata fino ad ora sostenuta, almeno a parole, dal presidente Schifani, sinceramente facciamo fatica a comprendere il motivo per il quale il governo ha recentemente presentato un ulteriore disegno di legge che intende differire al 30 settembre 2024 le elezioni di secondo livello in caso di mancata approvazione della riforma delle province entro il prossimo 31 luglio, anche perché l’ultimo tentativo di proroga è stato impugnato lo scorso autunno”.