Raffadali, l’avvocato Santino Cuffaro Farruggia nominato coordinatore cittadino di Forza Italia

L’avvocato Santino Cuffaro Farruggia, già vice sindaco e oggi presidente del Consiglio comunale di Raffadali, è stato nominato coordinatore cittadino di Forza Italia. Pertanto in Consiglio comunale il gruppo di Forza Italia è costituito da tre consiglieri: lo stesso Cuffaro Farruggia, Maricetta Casalicchio e Salvatore Gacioppo.

Plaudono il coordinatore provinciale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e il vice coordinatore regionale, onorevole Riccardo Gallo, che sottolineano: “Si tratta di una personalità politica capace e di esperienza, che con efficacia e concretezza rivestirà il ruolo di guida di Forza Italia a Raffadali”.

E l’avvocato Santino Cuffaro Farruggia commenta: “Nel ringraziare i parlamentari Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo, per la loro stima e la loro fiducia, nonché il segretario regionale, Marcello Caruso, auspico che il partito di Forza Italia nel Comune di Raffadali possa aprirsi a nuove adesioni da parte di soggetti che sono politicamente moderati e che vogliono costruire, anche in vista delle prossime elezioni comunali nel 2025, un progetto civico che guardi al futuro della città. Tra l’altro Forza Italia alle recenti elezioni Europee su Raffadali ha raggiunto la percentuale del 58% dei consensi, con un risultato da considerarsi storico e che non deve essere assolutamente disperso bensì valorizzato attraverso un lavoro di confronto e dialogo tra tutti i soggetti politici raffadalesi”.