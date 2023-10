Rapporti con la Regione di Lublino, la deputata Marchetta vola in Polonia per rappresentare l’Ars

L’ On. Rosellina Marchetta, nella qualità di Deputato Segretario dell’ Ars ha rappresentato recentemente l’ Assemblea Regionale Siciliana all’evento dal titolo “Doing Business together III” in Polonia – Voivodato di Lubelskie (Regione di Lublino).Presso il Centro Conferenza di Lublino ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della missione e dei rapporti tra le due Regioni insieme a Vice Governatore. Zbigniew Wojciechowski, al Consigliere Regionale della Regione Lazio Flavio Cera e Izabela Byzdra.

La conferenza è servita per promuovere le eccellenze dell’ imprenditoria italiana evidenziando i rapporti culturali ed economici che occorre sinergicamente promuovere tra le due Regioni. Apprezzamento è stato espresso dai presenti per la relazione della Deputata Segretario dell’ Ars, soprattutto per i contenuti di natura economica e culturali che rendono stretto il legame con la Sicilia.

L’ On. Marchetta ha espresso pieno compiacimento per il Protocollo d’Intesa Bilaterale, che ha sostenuto, tra la Regione Siciliana ed il Voivodato di Lubelskie, sottoscritto dell’Assessore per le attività produttive della Regione Siciliana l’ On Edmondo Tamajo, manifestando quest’ ultimo con la sottoscrizione del documento una grande disponibilità per la collaborazione e lo sviluppo delle attività produttive. Presenti all’ evento anche il Governatore del Voivodato di Lubelskie, Jaroslaw Stawiarski, e il vice Zbigniew Wojciechowski.

La firma del Protocollo d’intesa rappresenta un utile strumento operativo per la cooperazione nei settori economici e commerciale, ma anche del turismo, della cultura e della cooperazione tra le Regioni. Nei diversi incontri con le autorità della Regione di Lublino si è discusso della collaborazione tra imprenditori e autorità locali, inoltre l’ iniziativa è stata l’ occasione per presentare l’ attività di alcuni imprenditori italiani e le loro aziende.

“Ho avuto l’ onore di rappresentare la Sicilia nella Regione di Lublino – ha dichiarato l’ On. Rosellina Marchetta – evidenziando le nostre potenzialità e i rapporti che occorre sempre di più intraprendere per uno sviluppo sostenibile e comune, la Polonia apprezza molto i prodotti dell’agroalimentare siciliano, inoltre si sta diffondendo sempre di più il gradimento per la dieta mediterranea, tutto questo deve indurci a rafforzare i rapporti e rendere stabile una rappresentanza della Regione di Lublino in Sicilia, abbiamo grandi potenzialità che dobbiamo cogliere – ha concluso l’ On. Marchetta – con impegno e reti che vanno create e rafforzate a tutti i livelli creando opportunità di incontro e di collaborazione con operatori esteri”.