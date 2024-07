Ravanusa, consiglieri Forza Italia: “Destinare 30mila euro alle famiglie per l’emergenza idrica”     

“Diminuire i soldi destinati alle feste e agli spettacoli per sostenere le famiglie e contribuire ai costi dell’emergenza idrica”. È la proposta avanzata dai due consiglieri comunali di Forza Italia, Lisa Alaimo e Tonino Nobile che hanno presentato due emendamenti per ristorare le famiglie di Ravanusa costrette a pagare l’acqua che tarda ad arrivare nelle loro case.

“Abbiamo presentato due emendamenti che riducono da 323mila a 293mila le spese per le Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – hanno dichiarato i due consiglieri azzurri – per destinarli alle famiglie e alle attività che stanno vivendo un momento drammatico per l’emergenza idrica”.

“Avremmo voluto incidere di più e diminuire ulteriormente il costo delle festività” – continuano Alaimo e Nobile – “ma gli uffici finanziari hanno dato disponibilità solo per trenta mila euro che l’amministrazione potrà elargire alle famiglie del nostro paese”.

“Ci auguriamo che le nostre proposte di modifica al bilancio” – concludono Alaimo e Nobile – “saranno accolte da tutto il civico consesso per dare un segnale di vicinanza alla popolazione ravanusana e per alleviare il problema che per i più bisognosi non è solo di carenza idrica ma diventa anche economico”.