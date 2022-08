Regionali, la commercialista Fiaccabrino candidata con Forza Italia

Le elezioni regionali, così come quelle politiche, sono ormai alle porte e quando ormai manca poco più di un mese al 25 settembre la campagna elettorale entra nel vivo. Negli ultimi giorni sono state ufficializzate diverse candidature e l’ultima in ordine di tempo è quella di Alessandra Fiaccabrino, commercialista 39enne di Palma di Montechiaro, che ha deciso di correre per uno scranno all’Assemblea Regionale Siciliana con Forza Italia.

La candidatura è stata ufficializzata attraverso i social: “ Mettersi in gioco significa amare la propria terra, significa credere che tutto possa cambiare. Mi metto in gioco per attuare la mia politica: quella del fare. Sono Alessandra Fiaccabrino, ho 39 anni e sono una commercialista. Ho preso una scelta, quella di far crescere la mia terra. Voglio essere un giusto veicolo perché non sono e non sarò mai schiava dell’interesse personale. Non si deve fare politica per continuare una tradizione familiare o per poter veicolare voti e promesse di ogni genere. Si fa politica per amore e per fare qualcosa di concreto e soprattutto reale. Solo unendo le forze possiamo riuscirci insieme. Questa è la mia scelta.”