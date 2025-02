Regionali, Tamajo: “Basta gossip politico, Schifani candidato naturale”

“Lo dico ad alta voce, per evitare che questo gossip politico continui a inquinare il mio impegno e i miei sacrifici per la Sicilia e il mio partito. Faccio parte della giunta Schifani e con il presidente si sta facendo un buon lavoro. Mi sembra ovvio che sarà lui il prossimo candidato naturale del centrodestra per proseguire l’opera”.

Così l’assessore regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo in una intervista a Live Sicilia. “Renato è colui che mi ha dato la possibilità di poter gestire l’assessorato alle Attività Produttive. Ho grande stima umana e politica nei suoi riguardi. Nutro solo una preoccupazione. Non vorrei che qualcuno speri in un’incrinatura dei rapporti tra me e il presidente, per un tornaconto politico. Diceva Andreotti: ‘A pensare male, si fa peccato, ma spesso si indovina…’, dice.