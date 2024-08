Requisire e individuare nuovi pozzi, il sindaco Cacciatore respinge la richiesta della Prefettura e della Protezione civile

“Respingo con forza la richiesta di ulteriori escavazioni di nuovi Pozzi dal bacino idrico della “Quisquina” già in questi anni abbondantemente depauperato e “violentato”. I dati tecnici dicono chiaramente come il livello di soglia della falda si è notevolmente abbassato, vi è un problema ambientale e idrogeologico da salvaguardare che non può’ essere sottovalutato. Come sindaco indosserò la fascia tricolore non per requisire e individuare nuovi pozzi ma per impedirne la nuova realizzazione”. Queste le parole del sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore intervenuto all’incontro tra i sindaci della provincia con il Prefetto Filippo Romano, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina e i vertici della cabina di regia sullo stato di emergenza idrica in provincia.