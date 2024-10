Rete idrica, il sindaco Miccichè: “Bene i 10 milioni di euro per avvio lavori”

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, esprime apprezzamento per l’approvazione da parte della commissione Bilancio all’Assemblea Regionale, dell’emendamento del governo che anticipa, nelle variazioni di bilancio, 10 milioni di euro per avviare entro il 2024 i lavori di ristrutturazione della rete idrica di Agrigento, che proseguiranno poi nel 2025 con i fondi di coesione già predisposti. Miccichè dice:

“Desidero ringraziare il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per aver mostrato ancora una volta impegno e sensibilità nei confronti di Agrigento con la previsione dell’anticipo, l’assessore regionale ai servizi di Pubblica utilità, Roberto Di Mauro, per averlo condiviso e sostenuto, la vicepresidente della Commissione Bilancio, Margherita La Rocca Ruvolo, che ha presieduto l’apposita riunione, e tutti i deputati della Commissione per la collaborazione prestata verso questo importante traguardo, fondamentale per il territorio e finalizzato al superamento della crisi idrica dovuta anche alla fatiscenza dell’attuale rete idrica cittadina”.