Rimpasto in giunta Balsamo: revocate deleghe a Comparato e Platamone

Rimpasto nella Giunta guidata dal Sindaco Angelo Balsamo. Sono state ritirate le deleghe alla vicesindaca Francesca Platamone e all’ex assessore al Bilancio, Francesco Comparato. Contestualmente è stato designato vicesindaco Angelo Trigona. “Ringrazio i due assessori per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi di amministrazione – le parole del Sindaco – la motivazione della revoca è solo di natura politica per divergenze con i partiti che rappresentano. Dal punto di vista umano, professionale e di impegno, non possiamo che ringraziare per il grande lavoro fatto gli assessori Platamone e Comparato”.