S. Stefano Quisquina, approvato il Paesc e variazioni di bilancio

il Consiglio Comunale di S. Stefano Quisquina, convocato dal Presidente Enzo Greco Lucchina, ha approvato all’unanimità il documento di adesione alla petizione promossa dalla Coldiretti contro il cibo sintetico, impegnando l’Amministrazione comunale a sostenere le iniziative di sensibilizzazione attinenti alle conseguenze e ai pericoli connessi al suo utilizzo.

Nella stessa seduta il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il nuovo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), che delinea la strategia di mitigazione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici, redatto dall’Energy Manager Esperto dell’Energia individuato tra i professionisti esterni con specifiche competenze, con procedura ad evidenza pubblica, che sarà retribuito con i fondi all’uopo assegnati al Comune dal Dipartimento Regionale dell’Energia.

Con voto favorevole unanime sono state anche ratificate ed approvate alcune variazioni di bilancio, resesi necessarie a seguito della recente assegnazione al Comune di S. Stefano Quisquina di risorse finanziarie: € 1.656,80 da parte del Distretto Socio Sanitario D2, a seguito della ripartizione dei fondi assegnati dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM), che si aggiungono agli € 3.499,56, di eguale provenienza, inseriti nello stesso capitolo di bilancio con variazione approvata nella seduta del Consiglio del 21/11/2022; € 69.001,02 (14.971,00+41.866,02+12.164,00) complessivamente assegnati dal Ministero dell’Interno e dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali per far fronte ai maggiori costi dell’energia elettrica, che si aggiungono agli € 46.784,00 inseriti nello stesso capitolo di bilancio con variazione approvata nella seduta del Consiglio del 21/11/2022.

In detta seduta del Consiglio Comunale del 21/11/2022 era stata anche approvata la variazione in aumento apportata al bilancio comunale per l’inserimento di complessivi € 195.257,00 finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sui fondi del PNRR, per l’attuazione dei progetti riguardanti la trasformazione digitale dell’Ente (Cloud PA Locali, Spid CIE, PagoPA). Nell’ambito della seduta era stata anche autorizzata l’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di € 40.000,00 per l’acquisto dell’immobile ubicato in via Susinno, confinante con gli immobili di proprietà comunale adibiti rispettivamente a Centro di Aggregazione Giovanile e a Circolo ricreativo per gli anziani, per la successiva realizzazione di un Centro Polifunzionale per attività ricreative e socio-culturali.

L’ultima variazione di bilancio, anch’essa approvata all’unanimità nella seduta del 28/12/2022, ha riguardato l’iscrizione in bilancio della somma di € 159.390,49 assegnata al Comune dall’Agenzia della Coesione Territoriale, nell’ambito delle risorse del PNRR, per la realizzazione dei progetti di “Riqualificazione dell’area ludica” e “Riqualificazione del campetto di tennis” presenti all’interno della Villa comunale.

Nella stessa seduta sono stati infine approvati due schemi di atto transattivo per il recupero della somma complessiva di € 227.860,41, in relazione alla sentenza emessa in favore del Comune di S. Stefano Quisquina dalla Corte di Appello di Palermo.