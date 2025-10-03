Sanità, Iacono (PD): “Garantire radioterapia ad Agrigento”
“Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute per denunciare l’ingiusta esclusione della provincia di Agrigento dai finanziamenti FSC e PNRR destinati al potenziamento della radioterapia in Sicilia. Una scelta che penalizza gravemente i cittadini agrigentini e li costringe troppo spesso a viaggi della speranza per curarsi.”
Lo dichiara la deputata Pd Giovanna Iacono sottolineando come “oggi la radioterapia sia fondamentale nel trattamento oncologico: circa il 65% dei tumori viene curato con questa metodica, percentuale che con i nuovi acceleratori lineari puo’ arrivare fino all’85%. E’ quindi inaccettabile che all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, e in una provincia con 446.437 abitanti, ci sia un solo acceleratore lineare, installato nel 2016 e rimodernato nel 2024, quando ne servirebbero almeno tre.” “Ho chiesto al Ministro – continua la parlamentare dem – di spiegare i criteri adottati e di intervenire subito per garantire ad Agrigento almeno due nuovi acceleratori lineari, nel rispetto del diritto costituzionale alla salute e dell’equita’ del Servizio Sanitario Nazionale.”
“Non possiamo accettare che Agrigento resti fanalino di coda della sanita’ siciliana. La salute non e’ un privilegio ed e’ dovere delle istituzioni garantire a tutti i cittadini le stesse possibilita’ di cura, senza disparita’ territoriali. Agrigento merita rispetto e un servizio sanitario all’altezza dei bisogni della sua comunita’”, conclude Iacono.