Politica

Sanità, Iacono (PD): “Garantire radioterapia ad Agrigento”

Lo dichiara la deputata Pd Giovanna Iacono sottolineando come "oggi la radioterapia sia fondamentale nel trattamento oncologico

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute per denunciare l’ingiusta esclusione della provincia di Agrigento dai finanziamenti FSC e PNRR destinati al potenziamento della radioterapia in Sicilia. Una scelta che penalizza gravemente i cittadini agrigentini e li costringe troppo spesso a viaggi della speranza per curarsi.”

Lo dichiara la deputata Pd Giovanna Iacono sottolineando come “oggi la radioterapia sia fondamentale nel trattamento oncologico: circa il 65% dei tumori viene curato con questa metodica, percentuale che con i nuovi acceleratori lineari puo’ arrivare fino all’85%. E’ quindi inaccettabile che all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, e in una provincia con 446.437 abitanti, ci sia un solo acceleratore lineare, installato nel 2016 e rimodernato nel 2024, quando ne servirebbero almeno tre.” “Ho chiesto al Ministro – continua la parlamentare dem – di spiegare i criteri adottati e di intervenire subito per garantire ad Agrigento almeno due nuovi acceleratori lineari, nel rispetto del diritto costituzionale alla salute e dell’equita’ del Servizio Sanitario Nazionale.”

“Non possiamo accettare che Agrigento resti fanalino di coda della sanita’ siciliana. La salute non e’ un privilegio ed e’ dovere delle istituzioni garantire a tutti i cittadini le stesse possibilita’ di cura, senza disparita’ territoriali. Agrigento merita rispetto e un servizio sanitario all’altezza dei bisogni della sua comunita’”, conclude Iacono. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Sanità, Iacono (PD): “Garantire radioterapia ad Agrigento”
Aragona

“Aragonesi nel mondo”, ecco i cinque cittadini che riceveranno il premio
Cultura

Claudio Baglioni in concerto il 27 luglio ad Agrigento
Agrigento

Il loro intervento ha salvato vite umane, merito civile per tre poliziotti 
AperturaIn aggiornamento

Marianna Bello, le ricerche si spostano in un canalone: cani molecolari in azione
Giudiziaria

Truffa sui fondi comunitari, sequestrati 110 mila euro a tre imprenditori