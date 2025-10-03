Claudio Baglioni in concerto il 27 luglio ad Agrigento

Data la grandissima richiesta dei biglietti del “GrandTour La vita è adesso”, già nella prima giornata di vendita, verranno raddoppiati, eccezionalmente nelle uniche pause rimaste nel calendario, i concerti di Venezia, Pompei, Agrigento, Palermo, Macerata e Caserta.

I biglietti dei raddoppi di queste 6 tappe del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, sabato 4 ottobre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e dalle ore 11.00 di domenica 5 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Le nuove date sono: 30 giugno 2026 VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO – FESTIVAL DELLA BELLEZZA; 21 luglio 2026 POMPEI (NA) – ANFITEATRO DEGLI SCAVI; 27 luglio 2026 Agrigento – LIVE ARENA; 29 luglio 2026 PALERMO – TEATRO DI VERDURA; 10 settembre 2026 MACERATA – SFERISTERIO; 13 settembre 2026 CASERTA – REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone.

Le nuove date ad Agrigento (27 luglio – Live Arena) e Palermo (29 luglio – Teatro di Verdura) saranno organizzate da Puntoeacapo Srl in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e con il Comune di Palermo.