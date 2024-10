Schifani riceve l’ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell 

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita di cortesia l’ambasciatore degli Usa in Italia, Jack Markell, per la prima volta a Palazzo d’Orléans, accompagnato dal console generale a Napoli, Tracy Robert Pounds. Nel corso dell’incontro, che si è svolto nella sala dedicata a Maria Mattarella, si è discusso di nuove opportunità di collaborazione tra Sicilia e Stati Uniti, con particolare attenzione ai settori del turismo, della cultura e dell’innovazione.

“Siamo stati particolarmente lieti di accogliere l’ambasciatore Markell a Palazzo d’Orléans – dice il presidente della Regione Siciliana-. Oggi abbiamo avuto l’opportunità di rinsaldare i legami di amicizia tra la Sicilia e gli Stati Uniti, un rapporto consolidato e profondo basato su valori comuni di libertà, democrazia e rispetto reciproco. Abbiamo discusso delle molteplici opportunità di collaborazione e, a tal proposito, ho ricevuto l’invito ad andare in America con una delegazione di imprenditori per aprire nuovi canali commerciali che possano favorire ancora di più il nostro export e dare il via a forme di collaborazione innovative per lo sviluppo della nostra terra. Un invito che raccoglierò nel più breve tempo possibile”. “La Sicilia, sempre più vicina agli States grazie ai nuovi collegamenti aerei diretti, ha tanto da offrire e siamo pronti a esplorare nuove iniziative che possano portare benefici, in particolare. ai nostri giovani che meritano un futuro ricco di possibilità”, aggiunge.