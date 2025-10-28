Sciacca, Tardino in visita al porto

In visita oggi a Sciacca la neo Commissaria dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino. L’incontro, svoltosi presso l’Ufficio Corcondariale Marittimo, ha visto la presenza del Comandante Cianciolo, di diversi funzionari dell’Autorità Portuale e dell’Assessore alle Attività Produttive e alla Pesca Francesco Dimino.

“La visita istituzionale, che precede un successivo incontro operativo con la Giunta comunale, i Consiglieri e le Cooperative di Pesca (in corso di calendarizzazione), – evidenzia l’assessore Dimino – ha rappresentato un momento di grande valore per il futuro del porto di Sciacca. Durante il confronto, la Commissaria Tardino ha mostrato un approccio concreto, fattivo e collaborativo, evidenziando la volontà dell’Autorità Portuale di lavorare in piena sinergia con l’Amministrazione comunale e con l’intero comparto marittimo”.Nel corso dell’incontro, rende noto l’assessore Francesco Dimino, si è discusso sia delle criticità esistenti, sia delle prospettive di rilancio infrastrutturale e gestionale del porto di Sciacca.

Particolare attenzione è stata riservata ai lavori di riqualificazione della Banchina San Pietro, attualmente in parte interdetta, che prenderanno il via nei prossimi mesi con un finanziamento di circa 4 milioni di euro. È stato inoltre affrontato il tema del cantiere della banchina di via Gaia di Garaffe, attualmente di competenza della Regione Siciliana, rispetto al quale l’Autorità Portuale ha manifestato la piena disponibilità a subentrarne nella gestione, garantendo – in tal caso – un’azione più rapida, concreta e funzionale alle esigenze del porto e della marineria locale.

“Ringrazio la Commissaria Annalisa Tardino per la disponibilità e l’attenzione che ha voluto riservare alla nostra città – dichiara l’assessore Francesco Dimino –. La sua visita segna l’inizio di una collaborazione solida e costruttiva tra il Comune di Sciacca e l’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale. Il porto è il cuore pulsante della nostra economia: pesca, cantieristica, turismo e commercio dipendono da esso. Sapere di poter contare su una guida competente, determinata e profondamente sensibile alle esigenze del territorio, come la dott.ssa Tardino, ci incoraggia a guardare con fiducia ai prossimi mesi di lavoro. Insieme possiamo restituire al porto di Sciacca il ruolo strategico che merita, a servizio della nostra comunità e dell’intero sistema produttivo locale”.