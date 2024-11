Siccità, Schifani: “i dissalatori vanno fatti in fretta, non ci dormo”

“Abbiamo incontrato il commissario Nicola Dell’Acqua la scorsa settimana nel mio ufficio e abbiamo fatto il giro nelle aree dei tre dissalatori. Vi garantisco che il nostro dirigente Salvatore Cocina marca stretto il commissario. Il governo Schifani non intende distrarsi. Siamo collaborativi col commissario Dell’Acqua ma non faremo sconti, segnaleremo qualsiasi anomalia. Vi garantisco che siamo concentrati affinché i tempi per il ripristino dei dissalatori siano brucianti. Non ci dormo la notte, l’obiettivo è la prossima estate”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo all’Ars in risposta ai deputati che hanno posto il tema degli interventi di contrasto alla siccità.

“Il mutamento dell’ecosistema è un fatto strutturale: la politica deve affrontare il tema dell’approvvigionamento idrico e del riutilizzo sano delle acque reflue”. Così il governatore siciliano, Renato Schifani, intervenendo all’Ars nel corso della seduta dedicata all’esame delle variazioni di bilancio. “Il mio governo sta cercando di affrontare in un momento di estrema difficoltà l’emergenza siccità”, ha aggiunto Schifani che ha poi illustrato all’aula un dato comunicatogli nel corso della cabina di regia per il contrasto alla siccità riunita ieri: “Gli esperti ci hanno anticipato che anche questo mese di novembre sarà meno piovoso rispetto al novembre 2023”.