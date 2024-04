Siccità, Tardino: “accolgo appello sindaco Agrigento per risolvere crisi idrica”

“Accolgo l’appello del sindaco di Agrigento Franco Miccichè rivolto a tutti i rappresentanti politici del territorio per risolvere il problema della crisi idrica nella città della Valle dei Templi”, così Annalisa Tardino, eurodeputata della Lega e Gruppo ID in risposta all’appello del sindaco di Agrigento sulla perdurante crisi idrica che attanaglia la città e l’intera provincia.

“Il problema della siccità e della crisi idrica – continua Tardino – riguarda tutti i cittadini del Comune di Agrigento, della provincia e anche del trapanese. Una crisi che colpisce particolarmente alcuni settori produttivi come quello dell’agricoltura. Dobbiamo tutti fare di più a tutti i livelli istituzionali, dalla Regione al governo nazionale, per dare risposte immediate a quello che deve essere certificato come uno stato di emergenza e che riguarda tutta la Sicilia”.

“Mi sono spesa in prima persona con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini per far presente la situazione critica in cui versa la Sicilia. Il ministero ha già anticipato il Piano straordinario per le infrastrutture idriche per finanziarie entro giugno i progetti prioritari e cantierabili. La richiesta della regione di certificare uno stato di emergenza nazionale è un primo passo nella giusta direzione, ma ancor di più va fatto per risolvere il problema al più presto possibile, anche attraverso un utilizzo rapido ed efficace del fondo per lo sviluppo e la coesione e la predisposizione dei progetti” aggiunge Tardino.

Tardino conclude affermando di essere “vicina ai cittadini della provincia di Agrigento, agli agricoltori e pronta a fare tutto il possibile per risolvere il problema della crisi idrica con soluzioni concrete a partire da subito”.