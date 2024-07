Sicilia, Alessandro Dagnino è il nuovo assessore regionale all’Economia

L’avvocato tributarista Alessandro Dagnino è ufficialmente il nuovo assessore all’Economia della Regione Siciliana. Il governatore Renato Schifani ha firmato il decreto di nomina subito dopo avere ricevuto le dimissioni di Marco Falcone, che lascia l’assessorato all’Economia per andare a ricoprire il ruolo di europarlamentare. Falcone lascia anche lo scranno di deputato regionale che va a Salvo Tomarchio, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia a Catania e provincia alle ultime elezioni regionali.

Per potere entrare nel pieno delle proprie funzioni Dagnino dovrà attendere il giuramento davanti all’Assemblea regionale siciliana, come previsto da una legge introdotta nel 2020. Fino a quel giorno sarà Schifani a svolgere “temporaneamente” le funzioni di assessore all’Economia. Sala d’Ercole si riunirà comunque tra due giorni: la prima seduta in calendario è fissata per le 15 di giovedì.