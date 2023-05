Sicilia, assessore Aricò: “Presto norma per nuovo codice degli appalti”

“Abbiamo già preparato, con il dipartimento regionale Tecnico, il testo di legge di recepimento del nuovo Codice degli appalti. La prossima settimana, avuto il parere della Ragioneria generale, lo porteremo in Giunta, quindi incontreremo le associazioni di categoria e i sindacati per un confronto sul merito che, spero, ci aiuti a ottenere un testo migliore di quello varato da altre Regioni, il tutto prima di trasmetterlo all’Ars”.

Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Alessandro Aricò, durante un convegno nella sede di Ance Sicilia, a proposito della necessità di recepire nell’Isola entro il prossimo 30 giugno la riforma degli appalti che entrerà in vigore l’1 luglio, pena il vuoto normativo in materia in Sicilia.

“Ricorrendo all’Autonomia statutaria – ha anticipato l’assessore -, abbiamo previsto un testo che si incastra con quello nazionale inserendo alcune modifiche migliorative. Ad esempio, gli Urega coesisteranno con la Centrale unica di committenza, cambieranno solo nome, da Uffici regionali gare a Uffici regionali di committenza. Sugli Urega siamo stati antesignani nel 2006 – ha ricordato -, siamo stati i primi in Italia a istituire quella che poi è diventata la Centrale unica di committenza per gli appalti, hanno funzionato bene e intendiamo salvaguardare esperienze e know-how”.