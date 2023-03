Sicilia, Savarino: “Bene test antidroga sui deputati dell’Ars”

“Sono felice che il Presidente Galvagno abbia accolto questa proposta su cui sono totalmente d’accordo. La mia prima iniziativa sul tema risale al 2007 e sto già ripresentando il ddl per normare gli aspetti di pubblicità sull’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte dei parlamentari regionali”. Così Giusi Savarino (FdI) commenta l’iniziativa del presidente dell’Ars Galvagno circa l’invito, rivolto a tutti i deputati regionali, a sottoporsi volontariamente al test sull’uso di sostanze stupefacenti.

“È un segnale non più procrastinabile che bisogna dare alla cittadinanza – sottolinea Savarino -, soprattutto ai più giovani. Oggi l’uso di droghe è diventato un fenomeno devastante che va contrastato duramente. Alle iniziative simboliche come quella di cui stiamo discutendo in queste ore, occorrerà affiancare azioni forti e sinergiche di scuola, sanità e polizia. Un progetto di questo tipo è già stato finanziato a Palermo e mi adopererò – conclude la parlamentare di FdI -perché questo modello possa essere esportato nelle nostra provincia di Agrigento”.