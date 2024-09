Sit-in sulla fondovalle Sciacca-Palermo per la viabilità, Catanzaro: “Situazione drammatica”

Il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro ha espresso solidarietà ad associazioni, comitati e sindacati che domani, domenica 22 settembre, daranno vita ad un sit in di protesta per denunciare le condizioni di degrado della fondovalle Sciacca-Palermo e della viabilità in generale di alcune zone dell’area occidentale della Sicilia.

”Mi sto facendo promotore dell’ennesima interrogazione al governo regionale per richiamarlo alle proprie responsabilità – dice Catanzaro – affinché vengano stanziate risorse per migliorare la rete viaria e intervenire con continue e accurate manutenzioni sulla strada statale 624 che presenta in diversi punti pericolosi avvallamenti e che nella stagione invernale viene puntualmente invasa dal fango”. ”Siamo vicini agli amministratori dei Comuni siciliani che sentono forte il disagio legato al profondo stato di degrado del sistema di viabilità autostradale e secondario dell’isola fatto di strade dissestate, autostrade a una corsia per deviazioni e restringimenti di carreggiata, vegetazione incontrollata. Una situazione viaria drammatica – aggiunge Catanzaro – sulla quale bisogna intervenire in maniera tempestiva” .