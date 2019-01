Tour in Sicilia per Gelarda e Candiani (Lega): “c’è la voglia di voltare pagina”

“La fiducia nel progetto politico della Lega cresce di giorno in giorno e questo conferma che in Sicilia c’è la volontà di voltare pagina. Siamo nella fase di costruzione. Non daremo spazio a chi negli anni recenti ha gestito i territori con improvvisazione e promesse tradite, affamando il popolo siciliano”. A dirlo è Igor Gelarda, responsabile regionale Enti locali della Lega in Sicilia.

Stasera i vertici del Carroccio saranno a Bagheria, nel Palermitano, per incontrare i cittadini. L’appuntamento è alle 20 a Villa Rosa, in via Flavio Gioia. Saranno presenti, oltre a Gelarda, il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell’Interno e commissario del Carroccio nell’Isola, ed Elio Ficarra, consigliere comunale leghista a Palermo.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, i consiglieri comunali leghisti di Bagheria e del comprensorio, i componenti del circolo città di Bagheria, del circolo intercomunale Conca d’oro e del circolo di Santa Flavia.

La visita bagherese di Candiani anticipa l’incontro di domani mattina a Monreale, dove alle 11.30 a Villa Savoia sarà lanciata la candidatura del sindaco della Lega a Monreale.

Seguiranno incontri con varie realtà del territorio, prima del grande raduno dei consiglieri comunali siciliani che hanno già abbracciato il progetto del partito guidato da Matteo Salvini nelle province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta.