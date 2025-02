Turismo, Amata: “bene approvazione disciplina delle strutture turistiche-ricettive”

Via libera all’Ars alla nuova legge di riordino della disciplina delle strutture turistiche-ricettive in Sicilia. “A conclusione di un iter lungo e complesso – ha commentato l’assessore al Turismo Elvira Amata – voglio esprimere il mio più vivo compiacimento per il testo normativo appena approvato dal parlamento, su impulso del mio assessorato e dell’intero governo della Regione, grazie alla piena condivisione di tutte le forze politiche, della competente commissione legislativa che ha costantemente contribuito alla stesura del testo e all’ulteriore contributo offerto dalle associazioni di categoria”. “Si tratta di una norma che finalmente risponde alle attuali esigenze del settore sotto diversi profili – ha aggiunto Amata – frutto di un attento e scrupoloso approfondimento che certamente contribuirà a riordinare in modo funzionale l’intero settore ricettivo, con l’ulteriore vantaggio di assicurare un monitoraggio più scrupoloso dell’andamento dei flussi turistici nella loro piena ed effettiva consistenza”. La norma prevede importanti novità sulla classificazione delle strutture e sulle verifiche che potranno attivarsi da parte del Dipartimento regionale del Turismo; viene ribadito l’obbligo di dotarsi del Codice identificativo nazionale (Cin), nonché della comunicazione a fini statistici e i casi in cui è obbligatoria la copertura assicurativa. Ulteriori disposizioni riguardano la previsione di maggiori tipologie di strutture e nuove regole in tema di vigilanza e potere sanzionatorio. La norma consentirà di accrescere la competitività del settore turistico siciliano, mediante un’offerta differenziata per garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti ai visitatori