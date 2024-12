Udc, Giovanni Terranova nuovo coordinatore cittadino a Naro

Giovanni Terranova di Naro nuovo coordinatore cittadino dell’Udc. A nominarlo il Segretario Regionale On. Decio Terrana. “Sono fiero ed orgoglioso di nominare Giovanni Terranova coordinatore cittadino di Naro, uomo leale con esperienza amministrativa per la sua amata Naro, Giovanni si contraddistingue per i suoi sani valori antichi, tutelando i più deboli, sempre punto di riferimento costante per i suoi concittadini. A lui auguro un buon lavoro”, dichiara il segretario Fabio La Felice.

“Decido di aderire all’Udc per la serietà e la competenza della propria classe Dirigente e il progetto politico basato sui valori cristiani e della famiglia. Una forza politica moderata e di centro che propone il dialogo con i cittadini e l’ascolto attivo delle esigenze del territorio. Ringrazio i vertici del partito per la fiducia accordatami”; dichiara il neo coordinatore Terranova.