Valle del Belìce, La Rocca Ruvolo: ok emendamento per fronteggiare danni tromba d’aria di settembre

“E’ stato approvato nella notte, in commissione Bilancio all’Ars, un mio emendamento che prevede lo stanziamento di un milione e mezzo di euro per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d’aria del 30 settembre 2022 nella Valle del Belìce. La realizzazione degli interventi per il ripristino delle infrastrutture e per il ristoro dei danni subiti dai privati, in particolar modo a Santa Margherita Belìce che è la comunità più colpita alla quale bisogna dare delle risposte in termini di aiuti, è già prevista dalle delibere della giunta 550 e 551 del 25 novembre 2022, con l’emendamento è autorizzata la spesa a valere sui fondi della politica Unitaria di coesione.

Un ulteriore sub emendamento prevede un altro milione di euro per gli eventi calamitosi al fine di provvedere alla ricostruzione e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e ristoro dei danni a mezzi, veicoli e attrezzature a seguito di eventi calamitosi. Ringrazio il presidente Schifani, il governo e i colleghi parlamentari per aver approvato l’emendamento che consente di dare un minimo di sollievo ai cittadini, agli agricoltori, agli imprenditori dei comuni belicini che hanno subito danni dalla tromba d’aria”.

Lo fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars e vice presidente della commissione Bilancio, Margherita La Rocca Ruvolo.