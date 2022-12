Viabilità, Savarino: “la Gela-Castelvetrano deve essere una priorità del Governo Schifani”

“È prioritario,inserire in agenda la Gela-Castelvetrano, chiudere l’anello autostradale per noi è una priorità.

Lo sviluppo delle infrastrutture e dei collegamenti rappresentano il volano per la crescita. E’ inimmaginabile che un turista arrivi a Birgi o a Comiso e non trovi un treno per raggiungere la Valle dei templi. Queste sono alcune priorità infrastrutturali che il Governo della Regione deve avere”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Giusi Savarino intervenuta all’Ars durante le dichiarazioni programmatiche del Governo Schifani.