A Porto Empedocle continuano ad arrivare le navi da crociera di lusso

Prosegue la stagione crocieristica 2024 per il porto di Porto Empedocle. Questa mattina in banchina due grandi navi, il veliero Sea Cloud, che è ritornato per la seconda al porto e la Bougainville la terza nave della classe Explorer consegnata a Ponant Cruises, con 184 passeggeri, è partita dal porto di La Valletta (Malta). Un turismo che continua a crescere, non solo visita alla Valle dei Templi per i visitatori, ma anche un giro nella città di Cammileri.