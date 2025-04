Altre due auto a fuoco a Porto Empedocle, indagini 

Notte di fuoco a Porto Empedocle, l’ennesima. Due automobili sono state danneggiate da un incendio la cui natura non è stata ancora accertata. A bruciare la Fiat Panda di una pensionata e la Nissan Qashqai di un disoccupato. Il rogo è avvenuto in via Gramsci.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto e accertare se si sia trattato di un fatto accidentale o di un atto doloso.