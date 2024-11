Capre nel quartiere Ciuccafa, gli interventi del Comune di Porto Empedocle

Rispetto massimo per gli animali, ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza nel quartiere di contrada Ciuccafa. Questi gli obiettivi che l’amministrazione comunale retta dal sindaco Calogero Martello si è prefissata, per risolvere, in tempi rapidi, il problema della presenza di capre nella popolosa zona della cittadina marinara. Nel corso dell’intervento congiunto con Asp e forze dell’ordine, svolto nei giorni scorsi, sono stati catturati due esemplari, immediatamente destinati a un’associazione specializzata di Catania. I due animali saranno sottoposti ai consueti accertamenti veterinari, per appurarne le condizioni di salute.

Fondamentale in tal senso è e sarà la collaborazione offerta all’amministrazione comunale dalla Lav, l’associazione di tutela degli animali con la quale l’interlocuzione è destinata a proseguire nei prossimi giorni. A breve infatti scatterà una seconda operazione di recupero delle rimanenti capre rimaste sul territorio, dileguatesi durante il primo intervento di cattura. “L’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Calogero Martello – evidenzia con estrema forza come non sia stato praticato alcun abbattimento di animale e che le operazioni di cattura si sono svolte in sicurezza e nel rispetto degli animali stessi, mai maltrattati. Gli esemplari fin qui prelevati e quelli che verranno recuperati, a seguito delle normali attività di controllo veterinario, saranno destinati a usi alle associazioni animaliste che se ne prenderanno cura, destinandole alle attività di loro interesse, anche didattico”.