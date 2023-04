Disservizi all’Asl di Porto Empedocle, la segnalazione di un utente

Lunghe fila già alle prime ore del mattino presso l’Asl di Porto Empedocle per effettuare visite o semplicemente per un certificato. La segnalazione ci arriva da un utente che scrive: “gente in fila già dalle 3 del mattino, davanti la porta al freddo, per scrivere il proprio nome in una lista sperando che rientrino tra i primi 30, il venerdì chiusi perché evidentemente troppo stanchi di “lavorare”, giovedì che dovevano ricevere nel pomeriggio magicamente hanno cambiato ricevendo di mattina, causando sempre più malumori tra la gente. Disservizi enormi per coloro che necessitano di visite urgenti o anche solo per un semplice certificato.Definire tutto uno schifo è dire poco.”