Giro di Sicilia auto storiche in passaggio da Porto Empedocle

Sabato 13 Maggio dalle ore 9,00 transiterà da Porto Empedocle il Giro di Sicilia di auto storiche che vedrà la partecipazione di ben 200 equipaggi provenienti da più parti del mondo. Trattasi di facoltosi appassionati che partecipano alla manifestazione, percorrendo in cinque tappe il vecchio percorso voluto da Vincenzo Florio nel 1911, non come competizione ma in chiave prettamente turistica/amatoriale..

La Pro Loco, coinvolta dall’organizzazione nell’accoglienza durante il passaggio da Porto Empedocle, nel rispetto delle finalità istituzionali di promozione del territorio, allestirà un gazebo davanti al Palazzo di Città, dove verrà distribuita ai partecipanti una tourist bag contenente brochure degli attrattori del territorio della ns Provincia, oltre ai prodotti dell’eccellenza agroalimentare.

Sarà l’occasione per ritrovare in chiave storica le emozioni che il giro fino all’anno 1956 ha suscitato nei paesi che venivano attraversati dalla corsa.