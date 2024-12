“In auto sul ponte Morandi con 100 grammi di cocaina”, arrestata giovane coppia 

Viaggiavano in auto sul viadotto Morandi in possesso di cento grammi di cocaina. I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, insieme ai colleghi del commissariato Frontiera, hanno arrestato una giovane coppia empedoclina. Si tratta di un diciottenne e della ragazza non ancora maggiorenne.

Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo è stato trasferito nel carcere di Agrigento mentre la giovane all’istituto per i minori di Caltanissetta. Il controllo è scattato di sera. La polizia ha fermato l’auto con a bordo la coppia sul viadotto Morandi. Una successiva perquisizione veicolare ha dato esito positivo con il ritrovamento di un involucro contenente ben 100 grammi di cocaina.