L’istituto Pirandello celebra la “Giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie”  

L’appuntamento è fissato per domani, alle 10, alla scalinata della Chiesa Madre a Porto Empedocle. Ci saranno la dirigente dell’istituto comprensivo Pirandello, Anna Gangarossa, il corpo docente, gli studenti e le studentesse dell’Istituto e, ancora, le autorità civili, militari e religiose e diverse associazioni: tutti insieme per celebrare la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

“In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie – afferma Anna Gangarossa – la Rete di 137 scuole siciliane per la promozione della cultura antimafia nella scuola, in collaborazione con l’associazione Libera, ha organizzato un evento che coinvolge dirigenti, docenti, studentesse e studenti. Una Giornata che racchiude un momento di riflessione condivisa: si darà lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie, in sequenza, da parte di alunne e alunni che si alterneranno sulla scalinata del Teatro Massimo di Palermo e, contemporaneamente, sulla scalinata della Chiesa Madre di Porto Empedocle”.