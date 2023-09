Migranti, si svuota la struttura di Porto Empedocle

Sono 673, fra cui 138 minori non accompagnati, i migranti che sono momentaneamente sistemati nella tensostruttura di Porto Empedocle. In giornata, tutti lasceranno l’area di transito del porto. A disporre i trasferimenti verso vari punti della penisola è stata la Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale. La tensostruttura di Porto Empedocle resterà vuota e in attesa dello sbarco, previsto per la serata, dei 400 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea da Lampedusa.