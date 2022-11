Operazione “Kaos calmo”, medaglia d’oro al capitano di fregata Daniele Governale

Il ministro della Transizione Ecologica ha conferito la benemerenza in materia ambientale di prima classe e la relativa medaglia d’oro al capitano di fregata Daniele Governale, ex comandante in seconda della Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Porto Empedocle.

Il riconoscimento fa riferimento all’operazione “Kaos calmo”, un intervento complesso in materia ambientale che ha permesso di identificati diverse persone che scaricavano rifiuti, anche speciali e pericolosi, in località Caos a cavallo tra i comuni di Agrigento e Porto Empedocle. Sei le denunce e 14 le sanzioni, per oltre 200 mila euro.

Questa la motivazione della benemerenza e della medaglia d’oro al Capitano di Fregata (CP) Daniele Salvatore Governale: “Nel corso della sua carriera si è sempre distinto per l’impegno dimostrato nella tutela e nella salvaguardia dell’ambiente marino e costiero. Con alto senso del dovere e spiccate capacità professionali, ha partecipato a rilevante attività di indagine volta all’individuazione e al successivo deferimento all’Autorità giudiziaria di numerosi individui resisi responsabili di abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sul suolo, con il conseguente sequestro preventivo di una vasta area demaniale trasformata in una discarica a cielo aperto, evitando così ulteriori e ben più gravi danni all’ambiente e problemi di natura igienico sanitaria”.

Il Capitano di fregata Daniele Governale è stato comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Sciacca e, per diversi anni, comandante in seconda presso la Capitaneria di Porto Empedocle, dal settembre del 2021 è comandante della Guardia costiera di Barletta in Puglia.