Porto Empedocle, auto finisce in una scarpata: l’intervento dei vigili del fuoco

Un’auto, una Volkswagen T-Roc, posteggiata in pendenza in contrada Ciuccafa a Porto Empedocle è finita in una scarpata. Nessuno è rimasto ferito, solo danni al veicolo. Sul posto hanno lavorato, dopo l’allarme lanciato dal proprietario, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. E’ stato necessario l’intervento di più mezzi per il recupero del mezzo. I vigili del fuoco con l’autoscala hanno prima tagliato e rimosso i rami di un albero e poi con l’autogrù e la campagnola dotata di verricello hanno riportato la vettura in strada.