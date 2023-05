Porto Empedocle, bruciato furgone di commerciante: danni a prospetti palazzine 

Notte di fuoco a Porto Empedocle dove un furgone Peugeot Expert, di proprietà di una quarantunenne ma in uso al marito quarantatreenne commerciante, è stato incendiato. Il rogo è avvenuto in via Diaz. Le fiamme hanno danneggiato il veicolo e annerito anche le saracinesche di una gioielleria, di una chiesa evangelica e anche il prospetto di due palazzine. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona intorno le tre del mattino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per circa un’ora prima di spegnere l’incendio. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire la natura del rogo. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dolosa. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.