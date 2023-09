Porto Empedocle, Coisp: “agente ferito durante fuga di migranti”

“Nelle ultime ore la situazione a Porto Empedocle è diventata esplosiva. Da ieri sera, infatti, ci sono circa 1300 migranti sulla banchina e sono solo 20 gli agenti di Polizia a tutela dell’intera area”. A denunciarlo è Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, facendo riferimento alla situazione della città in provincia di Agrigento, dove si trovano circa un migliaio i migranti provenienti da Lampedusa in attesa di essere trasferiti in altri centri d’accoglienza. “Questa notte alcuni migranti, in larga parte non ancora identificati – prosegue -, hanno tentato di scappare scavalcando le recinzioni e, così facendo, hanno schiacciato il cordone di poliziotti che tentava di impedirne la fuga. Un agente di Polizia, infatti, è rimasto ferito riportando diverse lesioni e una lussazione alla spalla”. “E’ assolutamente necessario, dunque, far fronte a questa emergenza non solo inviando più agenti, come sta già facendo il ministro Piantedosi, ma anche attraverso assunzioni straordinarie tra le Forze di Polizia e con il blocco degli sbarchi” conclude.