Porto Empedocle, colpi di pistola contro l’auto di un incensurato 

Si torna a sparare a Porto Empedocle. Diversi colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo di una Fiat Bravo di proprietà di un incensurato del luogo. Il fatto è avvenuto sulla variante della strada statale 115, nei pressi del quartiere di Piano Lanterna.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. Presente anche la Scientifica che sta effettuando i rilievi sull’automobile danneggiata. Non è chiaro il motivo del gesto.

L’episodio avviene a distanza di poche ore da un altro “avvertimento”. Nella giornata di ieri sono stati esplosi otto colpi di pistola all’indirizzo dell’abitazione di un operaio di quarantacinque anni in via Leonardo Sciascia. Al via le indagini della polizia.