Porto Empedocle, il Wwf celebra la Giornata Mondiale del Suolo con gli studenti dell’istituto Pirandello

Non c’è migliore compagnia di una scolaresca per celebrare la Giornata Mondiale del Suolo.

Grazie all’invito della vulcanica Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Porto Empedocle, dottoressa Anna Gangarossa, il WWF ha intrattenuto i ragazzi delle seconde classi di scuola media del plesso “Luigi Rizzo” sulla necessità di dare soluzioni ai disastri prodotti dall’uomo nell’ultimo secolo.

Il Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, dopo aver presentato la mission del WWF, ha spiegato le cause, lo stato attuale e le soluzioni per far fronte al costante consumo di suolo che sempre di più impoverisce le risorse il nostro pianeta.

Le attività su Porto Empedocle sono state esposte dalla volontaria Erika Zoppo, mentre il Direttore della Riserva Naturale di Torre Salsa, Dr. Alessandro Salemi, è intervenuto soffermandosi sul valore di un’agricoltura sostenibile e delle soluzioni da proporre ai tavoli internazionali.

Tutti gli alunni hanno ricevuto dal WWF l’attestato di nomina quali Guardiani della Bellezza con un’assunzione di responsabilità ben veicolata.

E a proposito di bellezza è stato proposta in chiusura una filastrocca sul ciclo biologico delle piante che ha fatto concludere l’incontro con un festoso canto corale.

Ciliegina sulla torta, il Presidente Mazzotta ha consegnato nelle mani della DS Gangarossa una copia dell’Enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco per rafforzare l’idea di universalità del messaggio sulla necessità di curare il pianeta.