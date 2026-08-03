Porto Empedocle, rimossi ombrelli e gazebo in legno abusivi: l’attività della Capitaneria di Porto

A Porto Empedocle da questa mattina la Capitaneria di Porto è intervenuta per rimuovere numerosi ombrelloni e gazebo in legno realizzati abusivamente sull’arenile nella zona denominata Salsetto tra la centrale Enel in prossimità del dissalatore e Marinella.

L’operazione è scattata a seguito delle numerose segnalazioni presentate dai bagnanti, che avevano denunciato la presenza delle strutture, ritenute un’occupazione irregolare del demanio marittimo e un ostacolo alla libera fruizione della spiaggia.

Ultimate le operazioni di sgombero, il materiale in legno rimosso è stato affidato al Comune di Porto Empedocle, che sta provvedendo alle operazioni di smaltimento secondo le procedure previste. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza sul litorale finalizzate a garantire il rispetto della legalità e a restituire ai cittadini la piena fruibilità degli spazi pubblici.