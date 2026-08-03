Akragas, Cipolla carica: «Credo nel progetto. Pronti a tornare all’Esseneto»

iducia, entusiasmo e tanta voglia di ripartire. Alfonso Cipolla suona la carica in vista della nuova stagione e lancia segnali chiari all’ambiente biancazzurro: il gruppo c’è, il progetto anche. Il difensore guarda avanti con ottimismo, consapevole che la squadra è profondamente rinnovata ma pronta a crescere rapidamente: «Le sensazioni sono positive. Siamo un gruppo nuovo, dobbiamo ancora conoscerci bene, ma sarà il campo a dimostrare il nostro valore».

Parole che confermano la solidità dell’ambiente Akragas, con Cipolla che sottolinea la serietà della società: «Credo fortemente in questo progetto. Il club non ci ha mai fatto mancare nulla e questo fa la differenza. Ora tocca a noi lavorare duro e dare sempre il massimo».

Sguardo anche al nuovo corso tecnico guidato da Fabrizio Cammarata, già apprezzato dal difensore:

«Ho sentito parlare molto bene del mister e ho avuto modo di confrontarmi con lui. Le prime impressioni sono davvero positive». Infine, l’emozione per il ritorno nello storico stadio di Agrigento, simbolo del tifo biancazzurro: «Giocare all’Esseneto sarà qualcosa di speciale. Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri tifosi e sentire il loro calore».