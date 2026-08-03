Cronaca

Trovata piantagione di cannabis in un terreno abbandonato

​Le piante sono state rimosse e la sostanza è stata sottratta al circuito della clandestinità

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Nell’ambito dei servizi straordinari di monitoraggio del territorio, volti alla prevenzione e al contrasto della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Carini hanno portato a termine un mirato controllo nella periferia cittadina.

​L’operazione si è svolta in stretta sinergia con il 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo. Proprio il supporto aereo ha permesso di perlustrare dall’alto le aree più isolate e di individuare un appezzamento di terreno in stato di abbandono, situato nei pressi di via Murello.

​L’ispezione sul posto effettuata dai militari ha consentito di scoprire e porre sotto sequestro, a carico di ignoti, una coltivazione illegale composta da 24 piante di cannabis indica, ancora prive di infiorescenze ma giunte a un notevole sviluppo vegetativo, con un’altezza media di circa due metri e mezzo.

​Le piante sono state rimosse e la sostanza è stata sottratta al circuito della clandestinità. Sull’episodio procedono i Carabinieri della Stazione di Carini, impegnati ora negli accertamenti investigativi per risalire all’identità dei responsabili della piantagione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.26/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.26/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Angelo Gelo

Guasto alla rete idrica: dieci famiglie senz’acqua da giorni, proteste contro AICA
Apertura

Cade da balcone di una casa al secondo piano: grave bimbo di 8 anni
Apertura

Crisi idrica, Carmina porta bidoncino alla Camera: “simbolo di un diritto negato”
Apertura

Tragico schianto tra scooter e tir, morto 28enne 
di Giuseppe Castaldo

Il delitto di Patrizia Russo, i giudici: “Salamone ha agito per futili motivi, non merita attenuanti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv