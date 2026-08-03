Coltivazione di marijuana all’interno di un appartamento: scatta un arresto

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato in flagranza di reato, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, un soggetto di origini italiane sorpreso a detenere droga e attrezzatura per la coltivazione.

I Carabinieri, insospettiti dall’andirivieni di soggetti dall’abitazione di residenza e a seguito di approfondimenti informativi condotti d’iniziativa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo all’interno dell’appartamento quasi 200 gr. di infiorescenze di sostanza stupefacente tipo marijuana, circa 300 grammi di foglie ed arbusti della medesima sostanza, un bilancino di precisione e attrezzatura e materiale vario per la coltivazione e confezionamento della sostanza.

L’uomo è stato per ciò arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.