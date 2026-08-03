Cronaca

Coltivazione di marijuana all’interno di un appartamento: scatta un arresto

I Carabinieri, insospettiti dall’andirivieni di soggetti hanno eseguito una perquisizione domiciliare

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato in flagranza di reato, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, un soggetto di origini italiane sorpreso a detenere droga e attrezzatura per la coltivazione.

I Carabinieri, insospettiti dall’andirivieni di soggetti dall’abitazione di residenza e a seguito di approfondimenti informativi condotti d’iniziativa, hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo all’interno dell’appartamento quasi 200 gr. di infiorescenze di sostanza stupefacente tipo marijuana, circa 300 grammi di foglie ed arbusti della medesima sostanza, un bilancino di precisione e attrezzatura e materiale vario per la coltivazione e confezionamento della sostanza. 

L’uomo è stato per ciò arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.26/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.26/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Angelo Gelo

Guasto alla rete idrica: dieci famiglie senz’acqua da giorni, proteste contro AICA
Apertura

Cade da balcone di una casa al secondo piano: grave bimbo di 8 anni
Apertura

Crisi idrica, Carmina porta bidoncino alla Camera: “simbolo di un diritto negato”
Apertura

Tragico schianto tra scooter e tir, morto 28enne 
di Giuseppe Castaldo

Il delitto di Patrizia Russo, i giudici: “Salamone ha agito per futili motivi, non merita attenuanti”
banner italpress istituzionale banner italpress tv