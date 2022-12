Porto Empedocle, sequestrati 3 mila prodotti in un negozio

La Guardia di Finanza della Tenenza di Porto Empedocle ha eseguito il sequestro di circa tremila prodotti in un negozio del paese. La merce, perlopiù riguardante casalinghi e cancelleria, era sprovvista delle minime indicazioni quali istruzioni e precauzioni per l’utilizzo. Si tratta di forbici, scotch, matite, pennarelli. Dal controllo è emerso che i prodotti erano sprovvisti di marchio Ce e delle indicazioni in italiano e quindi non idonei alla vendita e alla commercializzazione. Al titolare del negozio empedoclino sono state elevate diverse sanzioni. La merce sequestrata, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata invece donata ad un oratorio di Porto Empedocle.