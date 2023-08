Scontro auto-moto vicino l’hotel Kaos, 41enne in ospedale 

Incidente stradale nella tarda serata di ieri nei pressi dell’hotel Kaos, a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un quarantunenne.

L’uomo ha riportato traumi sparsi e contusioni ed è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.